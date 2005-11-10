PSG, Zabarnyi contro Marine Le Pen: "La Francia continui ad aiutare l'Ucraina"

Illia Zabarnyi prende posizione sul sostegno della Francia all'Ucraina. Intervistato da L'Équipe a margine della vittoria del PSG per 3-1 contro lo Strasburgo, il difensore ucraino ha commentato le dichiarazioni di Marine Le Pen, che ha manifestato l'intenzione di interrompere gli aiuti finanziari francesi al suo Paese. Il centrale parigino segue con attenzione la situazione dell'Ucraina, alle prese con la guerra iniziata nel febbraio 2022 in seguito all'invasione russa, ma anche gli sviluppi della politica francese.

La risposta alle parole di Marine Le Pen

"È un tema politico. Emmanuel Macron aiuta molto l'Ucraina. Per noi è molto importante. Siamo molto orgogliosi del nostro Paese e delle buone relazioni attuali", ha dichiarato Zabarnyi. Il difensore ha poi espresso l'auspicio che il sostegno francese possa proseguire anche dopo le prossime elezioni presidenziali: "Spero che, quando verrà eletto un nuovo presidente, continuerà ad aiutare l'Ucraina, perché non stiamo difendendo soltanto l'Ucraina, ma tutta l'Europa". Le parole del giocatore arrivano dopo che Marine Le Pen, esponente del Rassemblement National, ha dichiarato di voler interrompere il finanziamento francese all'Ucraina sei mesi dopo un'eventuale elezione alla presidenza, prevista per il 2 maggio 2027.