Ritardi nei pagamenti dei diritti d'immagine, Icardi risolve il caso con il Galatasaray

Caos al Galatasaray. L'avvocato di Mauro Icardi ha inviato una diffida al club turco in merito alle spettanze del giocatore argentino diventate un tema centrale. Mentre i legali del Cimbom e quelli dell'ex Inter hanno rinegoziato i pagamenti, che includevano anche la commissione del suo agente ed è stato finalmente raggiunto un accordo. La vicenda, nata a causa di ritardi nel pagamento dei 4 milioni di euro relativi ai diritti d'immagine, si è conclusa positivamente secondo quanto riferito dal quotidiano Fanatik.

Cos'è successo

Mauro Icardi percepisce un ingaggio di 6 milioni di euro all'anno con il Galatasaray, a cui si aggiungono circa 4 milioni di euro derivanti dai diritti d'immagine. Maurito si era rivolto a vie legali proprio a causa di alcune irregolarità nei pagamenti di questa seconda voce. Il problema nato derivava da un accordo stipulato tramite singoli soggetti privati e non tanto direttamente con il club turco.

Il mancato rientro in Turchia

In tutto questo Icardi ha prolungato la sua lontananza da Istanbul e dal Galatasaray, dopo che i tribunali del suo Paese hanno accolto la sua richiesta di poter trascorrere più tempo con i figli. Al centravanti argentino di 33 anni era stato concesso del tempo extra fino alle ore 01:00 (fuso orario turco) di ieri per stare con i bambini; dopo aver passato del tempo con le figlie, Icardi le ha affidate alla ex moglie Wanda Nara.