Ufficiale Robert Moreno prosegue la sua avventura in Russia. Il Sochi lo ha confermato in panchina

vedi letture

L’allenatore spagnolo Robert Moreno continuerà la sua avventura in Russia iniziata nel dicembre del 2023. L’ex tecnico di Granada e Monaco, oltre che ct della Spagna in sei occasioni nel 2019, è stato infatti confermato in panchina dal Sochi.

Il nuovo contratto che il tecnico iberico ha firmato avrà validità fino al 2027 ed è un premio per il buon lavoro svolto nella seconda parte della stagione.