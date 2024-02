Ufficiale Siviglia, ecco Veliz: l'attaccante argentino arriva in prestito dal Tottenham

vedi letture

Nuovo acquisto per il Siviglia. La notizia era nell'aria dal pomeriggio di oggi, adesso c'è l'ufficialità. I biancorossi hanno acquistato dal Tottenham l'attaccante Alejo Veliz. Come si legge sul sito ufficiale della società andalusa, l'argentino arriva in prestito secco senza diritto di riscatto fino al termine della stagione. La punta ha collezionato solo otto presenze in Premier League con la maglia degli Spurs realizzando un gol.