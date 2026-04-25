TMW Bayer Leverkusen, Schick nella storia: è il terzo a raggiungere quota 100 gol con le Aspirine

Patrik Schick entra ufficialmente nella storia del Bayer Leverkusen: l'attaccante ceco è diventato il terzo giocatore di sempre a raggiungere il traguardo dei 100 gol ufficiali con la maglia delle "Aspirine", unendosi a leggende del calibro di Ulf Kirsten e Stefan Kiessling. Un traguardo prestigioso per l'ex romanista, arrivato in Germania nel 2020 e diventato nel tempo un pilastro dell'attacco rossonero. Kiessling è piuttosto lontano in classifica, con 162 reti, mentre Kirstern è praticamente irragiungibile, con 240 reti in 448 presenze coi rossoneri.

Il centesimo sigillo è arrivato con una prestazione da protagonista assoluto. Schick ha sbloccato il match al 43' trasformando con freddezza un calcio di rigore, spiazzando il portiere Schwäbe per l'1-0. Poco dopo l'inizio della ripresa, la punta ha firmato la sua doppietta personale, avventandosi su un filtrante millimetrico e trafiggendo l'estremo difensore con un rasoterra preciso sul palo lungo.

Questo record corona un percorso straordinario a Leverkusen, dove Schick ha collezionato 100 reti in sole 206 presenze. Un rendimento che conferma il ceco come uno dei centravanti più prolifici della Bundesliga e un punto di riferimento fondamentale per il club, capace di mantenere una media realizzativa impressionante nonostante le sfide affrontate nelle ultime stagioni.