Repubblica Ceca, i convocati dei playoff Mondiali: un italiano, c'è l'ex Roma Schick

La nazionale di calcio della Repubblica Ceca ha reso nota la lista dei convocati per le partite di marzo, valide per gli spareggi di qualificazione ai Mondiali 2026 di USA, Messico e Canada. Il CT Miroslav Koubek, alla sua prima convocazione ufficiale, ha fatto le sue scelte e chiamato a rapporto 25 giocatori per lottare per la partecipazione ad una competizione iridata che ormai manca da 20 anni. Giovedì 26 marzo la prima sfida contro l'Irlanda alla Fortuna Arena. In caso di vittoria, cinque giorni dopo i cechi sfideranno la vincente di Danimarca-Macedonia del Nord per il pass della Coppa del Mondo nella finale. Altrimenti la Repubblica Ceca sarà tagliata fuori.

Da segnalare il ritorno in Nazionale del centrale del Bologna Vitik: l'ultima apparizione in una partita ufficiale risale alla sconfitta per 2-1 contro le Isole Faer Oer dello scorso 12 ottobre, in piena sessione qualificazioni ai Mondiali. Saltando dunque l'ultimo finestra di novembre. Presente anche l'ex Milan Patrik Schick, attualmente militante nel Bayer Leverkusen.