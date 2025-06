Ufficiale Soualiho Meite resta al PAOK Salonicco: il club greco lo riscatta dal Benfica

Il PAOK Salonicco ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del centrocampista francese Soualiho Meité dal Benfica. Il giocatore, che aveva giocato in prestito gli ultimi sei mesi della scorsa stagione, ha firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione e indosserà la maglia numero 8.

Classe 1994, Meïté è un centrocampista fisico e dinamico, con una carriera ricca di esperienze internazionali. Il suo nome è ben noto tra i tifosi italiani: tra il 2018 e il 2021 ha militato in Serie A con la maglia del Torino, collezionando oltre 90 presenze e diventando uno dei punti fermi della mediana granata. In seguito, ha vestito anche la maglia del Milan durante la stagione 2020/21, contribuendo al ritorno dei rossoneri in Champions League dopo diversi anni.

Dopo l’esperienza italiana, Meité è passato al Benfica, ma ha trovato spazio limitato con i lusitani. Nella stagione 2023/24 ha giocato in prestito allo Strasburgo, in Ligue 1, confermandosi elemento affidabile e di sostanza a centrocampo. Con il suo arrivo, il PAOK aggiunge qualità, esperienza e fisicità alla propria linea mediana, puntando su un profilo abituato a competere in campionati di alto livello e in contesti europei. Meité arriva in Grecia motivato e pronto a rilanciarsi, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la squadra allenata da Razvan Lucescu. Il club greco, impegnato su più fronti tra campionato e competizioni europee, punta su di lui per dare equilibrio in mezzo al campo.