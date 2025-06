Ufficiale Monza, dopo Caldirola il club saluta anche Pedro Pereira e Samuele Vignato

Dopo Luca Caldirola, il Monza saluta anche Pedro Pereira e Samuele Vignato. Esattamente come per il centrale brianzolo, anche i contratte del terzino portoghese e del giovanissimo trequartista non sono stati rinnovati e da domani saranno entrambi liberi di firmare con un'altra squadra.

Nella prossime ore il passaggio di proprietà del club

Potrebbe essere oggi il giorno decisivo per il passaggio della maggioranza del Monza dalla Fininvest a Beckett Layne Ventures, fondo di venture capital con sede a Larchmont, New York. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’operazione si aggirerebbe attorno ai 30 milioni di euro, bonus inclusi, per una quota compresa tra il 75% e l’80%. L’obiettivo è quello di arrivare al controllo totale del club entro un anno.

Tra i volti di punta dell’operazione figura Brandon Berger, ex responsabile marketing del Chelsea, affiancato da un gruppo di investitori e assistito nella trattativa dall’avvocato Mauro Baldissoni, che potrebbe diventare il prossimo amministratore delegato del Monza. Possibili nuovi ingressi anche sul piano tecnico, con Nicolas Burdisso in lizza per il ruolo di direttore sportivo e Francesco Vallone per quello di responsabile scouting.

Si aprirà ora una fase di transizione, l’“interim period”, della durata di alcune settimane, durante la quale il nuovo gruppo lavorerà a stretto contatto con l’attuale management. Al centro di questo passaggio resta Adriano Galliani, che avrà il compito di garantire continuità e accompagnare i nuovi vertici nella gestione operativa.