Ufficiale 10 anni fa dallo Sparta Praga all'Hoffenheim, oggi il percorso opposto: Kaderabek torna a casa

vedi letture

Dopo un decennio in Germania, Pavel Kadeřábek torna a casa. Il terzino destro ceco ha ufficializzato il suo ritorno allo Sparta Praga, club dove era esploso tra il 2013 e il 2015 conquistando campionato, coppa nazionale e Supercoppa nel 2014. Un rientro carico di significato per il 32enne, che si appresta a vivere una nuova fase della carriera da veterano e guida per i più giovani.

Kadeřábek era stato uno dei profili più ambiti del calcio ceco prima del suo passaggio all’Hoffenheim, avvenuto nel 2015 dopo l’Europeo Under 21, quando era già stabilmente nel giro della nazionale maggiore. Con la maglia del club tedesco ha collezionato quasi 300 presenze in Bundesliga, diventando uno dei calciatori cechi più continui e affidabili degli ultimi dieci anni nel massimo campionato tedesco.

L’ultima stagione non è stata semplice: l’Hoffenheim ha lottato per la salvezza fino alle ultime giornate, ma Kadeřábek è stato comunque tra i più positivi della rosa. Al termine del campionato è arrivato il doloroso addio: “Dopo dieci anni, il mio viaggio qui finisce. È incredibilmente emozionante per me. Avrei voluto restare, ma la dirigenza ha preso una direzione diversa”, ha dichiarato in lacrime il difensore.

Parole di stima sono arrivate anche dal direttore sportivo Andreas Schicker: “Pavel è una persona eccezionale. Con la sua personalità e il suo carattere ha conquistato un posto speciale nel cuore dei tifosi”.