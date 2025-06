Ufficiale St. Pauli, è addio con Boukhalfa: solo 19 presenze da titolare l'anno scorso

vedi letture

Il St. Pauli ha annunciato ufficialmente la partenza di Carlo Boukhalfa dopo un'esperienza durata tre anni con il club di Amburgo. Il centrocampista 26enne, arrivato al St. Pauli dal Friburgo nel 2022, ha collezionato un totale di 57 presenze con la squadra, mettendo a segno quattro gol. Dopo aver faticato a trovare spazio nella stagione precedente, Boukhalfa si è guadagnato 19 presenze da titolare durante la stagione di Bundesliga 2024/25, partecipando a un totale di 25 partite di campionato. Un incremento significativo del suo impiego che ne ha messo in risalto le qualità.

Nonostante ciò, il centrocampista e il St. Pauli hanno deciso di comune accordo di non estendere il contratto. Di conseguenza, Boukhalfa è ora disponibile come svincolato, pronto a cercare una nuova sfida per la sua carriera. La sua partenza segna la fine di un capitolo per il giocatore e per il club, che si prepara a ridefinire il proprio centrocampo senza il contributo del dinamico mediano.

Questo il comunicato ufficiale: "Dopo tre anni, l'FC St. Pauli e Carlo Boukhalfa si separano. Il centrocampista ha giocato poco nelle sue prime due stagioni in seconda divisione, ma era previsto che diventasse titolare nell'ultima stagione di Bundesliga. Boukhalfa ha collezionato un totale di 57 presenze con l'FC St. Pauli, segnando quattro gol".