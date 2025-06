Juventus, domenica 10 agosto doppia amichevole a Dormtund: in campo maschi e femmine

Doppia amichevole per la Juventus, che ha organizzato un duplice confronto a Dortmund. Coinvolte sia la squadra maschile che quella femminile, di seguito il comunicato: "Sarà una grande giornata di calcio quella in programma domenica 10 agosto a Dortmund, dove la Juventus di due amichevoli organizzate insieme al Borussia. Sia la Prima Squadra Maschile sia la Prima Squadra Femminile bianconera scenderanno infatti in campo in Germania per un evento speciale. Si inizia alle 13, quando la Juventus Women affronterà il Borussia Dortmund femminile al Rote Erde Stadion, in un match che vedrà le due compagini confrontarsi nel percorso di preparazione alla nuova stagione.

A seguire, alle 17:30, la Prima Squadra Maschile bianconera sfiderà il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park, in una sfida di grande prestigio tra due club protagonisti del panorama europeo, legati da tanti precedenti, l’ultimo dei quali nel 2015, proprio in questo stadio.

Una giornata che si preannuncia densa di emozioni: ulteriori dettagli sull’evento e sull’apertura della vendita biglietti, prevista per inizio luglio, verranno comunicati a breve".