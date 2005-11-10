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Lo Stoccarda riscatta il gioiellino del Marocco El Khannouss: altri 15 milioni al Leicester

Lo Stoccarda riscatta il gioiellino del Marocco El Khannouss: altri 15 milioni al Leicester TUTTOmercatoWEB
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Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 14:54Calcio estero
Il 22enne che si sta mettendo in mostra al Mondiale ha convinto il club tedesco a trattenerlo dopo il prestito della passata stagione.

Il Leicester ha confermato la vendita di Bilal El Khannouss allo Stoccarda a titolo definitivo, dopo il prestito della passata stagione. Il 22enne - che è attualmente alla Coppa del Mondo con il Marocco ed è fra i giocatori che stanno sorprendendo della squadra africana - ha trascorso la scorsa stagione in Bundesliga e guadagnandosi la permanenza allo Stoccarda.

Le parole del ds dello Stoccarda su El Khannouss


“Tutte le condizioni sono state soddisfatte. Siamo lieti di essere riusciti a trattenere Bilal a titolo definitivo allo Stoccarda qui con noi”, ha confermato il direttore sportivo dello Stoccarda, Fabian Wohlgemuth, in un'intervista concessa a Sport Bild. Oltre al costo iniziale del prestito oneroso, lo Stoccarda verserà ora altri 15 milioni di euro, portando il costo totale dell'operazione a poco meno di 20 milioni di euro. El Khannouss ha firmato un contratto con la squadra tedesca fino all'estate del 2030.

Il comunicato del Leicester su El Khannouss


Questo il comunicato del Leicester: "Possiamo confermare che il centrocampista Bilal El Khannouss ha completato un trasferimento permanente dal Leicester City al VfB Stoccarda, squadra di Bundesliga, per una tassa non rivelata. Il centrocampista completa il trasferimento al VfB Stoccarda dopo il periodo di prestito. Il 22enne ha giocato 39 volte per il Leicester City in tutte le competizioni. Il 22enne nazionale marocchino ha trascorso la stagione 2025/26 in prestito con il club tedesco dopo essere arrivato al King Power Stadium dalla squadra belga Genk nell'estate del 2024. In totale, El Khannouss ha giocato 39 volte per noi in tutte le competizioni, segnando tre gol".

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