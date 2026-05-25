Stoccarda, riscattato El Khannouss dal Leicester: contratto fino al 2028 per il marocchino
Archiviata la stagione, lo Stoccarda inizia già a programmare il futuro e mette a segno una mossa importante sul mercato. Il club tedesco ha infatti annunciato il riscatto definitivo di Bilal El Khannouss dopo l’annata vissuta in prestito dal Leicester City.
Il talento marocchino firma così un contratto di lunga durata con il VfB, che lo legherà alla società fino al 2028. Una scelta maturata dopo una stagione convincente: 41 presenze complessive, nove reti e sette assist tra tutte le competizioni. Numeri che gli valgono anche la convocazione con il Marocco per il Mondiale 2026, in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico.
Fabian Wohlgemuth, direttore sportivo dello Stoccarda, esalta le qualità del classe 2004: “Bilal ha disputato una stagione molto positiva in tutte le competizioni. Nonostante la giovane età, è già un elemento importante della nazionale marocchina”.
Il dirigente sottolinea anche i margini di crescita del giocatore: “Ha qualità calcistiche eccezionali e crediamo fortemente che possa migliorare ancora tanto. Siamo convinti che non abbia ancora raggiunto il suo massimo livello”.