Newcastle, a gennaio servono gol: occhi su El Khannouss di proprietà del Leicester

Momento non facile per il Newcastle. Nonostante le ambizioni di partenza, la formazione bianconera gravita attorno a metà classifica. L’inizio di stagione non è stato per niente positivo e il dodicesimo posto in classifica lo certifica. Eppure nelle ultime due partite prima del pareggio beffardo contro il Tottenham erano arrivate due vittorie che avevano fatto un po’ respirare il Magpies. I tifosi e la proprietà adesso però si aspettano un altro ruolino di Mercia con la zona europea che non è comunque così distante visto i quattro punti che i separano dal Crystal Palace quinto.

L'intenzione però è quella di investire nel mercato e le opportunità che si presenteranno fra poco più di un mese verranno certamente colte al volo. Uno dei reparti che dovranno essere per forza rinforzati sarà quello offensivo con diversi profili che sono monitorati. E come riportano i colleghi di TeamTalk, il club starebbe seguendo Bilal El Khannouss di proprietà del Leicester ma ora in prestito allo Stoccarda.

E proprio fra le file dei biancorossi tedeschi il classe 2004 marocchino sta trovando grande spazio e ripagando la fiducia dell’allenatore. Nella stagione in corso sono già 17 le presenze fra Bundesliga, Europa League e Coppa di Germania con con cinque reti e due quattro assist (due se contiamo anche l’inizio di stagione in Championship con le Fosse).