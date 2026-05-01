Ufficiale Lo Stoccarda ha riscattato El Khannouss. Il marocchino può però tornare subito in Premier

Bilal El Khannouss è già finito nel mirino di diversi club di Premier League. Il talento marocchino, riscattato dallo Stoccarda per circa 15 milioni di euro dopo il prestito annuale concordato con il Leicester, si sta imponendo come uno dei profili offensivi più interessanti della Bundesliga.

Le sue prestazioni recenti parlano chiaro: El Khannouss è andato a segno o ha fornito assist in ognuna delle ultime quattro gare ufficiali, confermando una crescita costante. Numeri che si inseriscono in una stagione già molto positiva, con un totale di 9 gol e 9 assist in 41 partite tra tutte le competizioni. Non sorprende quindi l’interesse crescente dalla Premier League; secondo diverse fonti, club come Newcastle, Leeds, Tottenham e Crystal Palace stanno monitorando attentamente la situazione.

Nonostante ciò, lo Stoccarda mantiene una posizione di forza: il giocatore è sotto contratto fino al 2030 e non esiste alcuna clausola rescissoria. Un dettaglio che permette al club tedesco di gestire con serenità eventuali trattative e di fissare liberamente il prezzo in caso di cessione. In Bundesliga, El Khannouss ha collezionato finora 23 presenze, mettendo a referto 4 reti e 5 assist, ma è il rendimento complessivo a certificare il suo salto di qualità. Il suo nome è destinato a diventare uno dei più caldi in vista del prossimo mercato estivo: molto dipenderà dalla pressione economica dei club inglesi e dalla volontà del giocatore. Per ora, però, lo Stoccarda se lo gode e se lo tiene stretto.