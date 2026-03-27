Svizzera-Germania, le formazioni ufficiali: Akanji c'è, Jashari out. Goretzka dal 1'
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Svizzera-Germania, amichevole in programma al St.Jakob-Park di Basilea e arbitrato dal direttore di gara inglese Kavanagh. Lato Yakin, il tecnico degli elvetici dispone dal primo minuto Manuel Akanji (Inter) in difesa, terzino sinistro l'ex Milan Ricardo Rodriguez. A centrocampo spazio per Freuler del Bologna, mentre nel tridente d'attacco spunta l'ex Bologna Ndoye (oggi al Nottingham Forest). In attesa di una chance Jashari (Milan), out dall'undici titolare.
Per la Germania invece scende in campo titolare un grande sogno di mercato di Inter, Milan e Juventus come Goretzka, che a fine stagione lascerà da parametro zero il Bayern Monaco. In avanti invece largo a Sane-Wirtz-Gnabry come trequarti tutta qualità in appoggio a Kai Havertz. Solo in panchina invece un altro oggetto del desiderio del club bianconero come Rudiger, out anche l'ex Milan Thiaw.
Svizzera (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, R.Rodriguez; Freuler, Rieder, Xhaka; Ndoye, Embolo, Vargas.
A disposizione: Aebischer, Amenda, Comert, Jaquez, Jashari, Keller, Manzambi, Monteiro, Muheim, Mvogo, Okafor, Sanches, Sierro, Sow, Zakaria.
Allenatore: Yakin.
Germania (4-2-3-1): Bauman; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Raum; Stiller, Goretzka; Sané, Wirtz, Gnabry; Havertz.
A disposizione: Woltemade, Vagnoman, Undav, Thiaw, Stach, Schade, Rudiger, Nubel, Karl, Gross, Fuhrich, Dahmen, Brown, Anton.
Allenatore: Nagelsmann.