Napoli, ancora infortuni: Gilmour esce al 40' con la Scozia nel 4-1 al Curacao

Prove di Mondiali per Scozia e Curacao, che si sono sfidate in amichevole questo pomeriggio. Una partita che porta brutte notizie al Napoli, già vessato in questa stagione dalla lunga lista di infortunati. Già intorno al 40' del primo tempo infatti il centrocampista azzurro Billy Gilmour si è fermato ed è stato sostituito.

Secondo quanto riporta Sky Sport il giocatore ha riportato un fastidio al ginocchio e le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore per conoscere meglio l'entità del problema.

Per quanto riguarda invece la partita, la Scozia si è imposta per 4-1 sui rivali. A portarsi in vantaggio è stato Curacao al 17' del primo tempo grazie al gol di Chong. Al 38' però ecco il rosso di Locadia, con il conseguente crollo da parte di Curacao, che ha subito la rete del pareggio al 45' da Curtis, il giocatore che ha sostituito Gilmour. Nella ripresa poi ecco la doppietta di Shankland al 59' ed al 64', poi il 4-1 di Christie su calcio di rigore all'81'.

Sia Scott McTominay che il centrocampista del Bologna Lewis Ferguson non hanno preso parte alla sfida e sono stati lasciati a riposo in vista dei prossimi impegni e soprattutto dell'inizio del Mondiale.