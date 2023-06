ufficiale Aleksandar Pešić lascia la Stella Rossa. L'ex Atalanta giocherà in Ungheria

Aleksandar Pešić lascia la Stella Rossa Belgrado dopo una stagione molto positiva, in cui l'ex attaccante dell'Atalanta è stato tra i protagonisti con 16 reti e 10 assist all'attivo. Il serbo, che aveva il contratto in scadenza nel 2025, risolve e vola in Ungheria, dove lo attende il Ferencvaros.