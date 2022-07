ufficiale Pesic lascia Pirlo e torna allo Stella Rossa. Il serbo ha giocato nell'Atalanta

Aleksandar Pesic torna in patria. L'attaccante, 30 anni, ha firmato per lo Stella Rossa. Reduce da un'ottima stagione al Karagumruk (14 reti in 31 partite), Pesic vanta anche una breve e poco fortunata esperienza all'Atalanta: 6 spezzoni di gara e zero reti nella stagione 2016/17.