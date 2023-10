ufficiale Burn is on fire. Ecco il rinnovo dell'esperto difensore con il Newcastle

Il Newcastle rende noto il rinnovo di Dan Burn fino al 2025. Il difensore, 31 anni, ha raccolto fin qui 70 presenze con i Magpies diventando uno degli artefici del ritorno della squadra in Champions League. Dopo la firma sul nuovo accordo, il giocatore ha dichiarato: "Per me significa tanto giocare per questo club. Quando avevo firmato la prima volta non volevo essere solo un tappabuchi per restare in piedi, volevo essere qui per molto tempo. Pertanto firmare questo nuovo accordo ha un valore ancora più alto rispetto alla prima volta". Il tecnico Eddie Howe si è così espresso: "Dan è un leader dentro e fuori dal campo, siamo pertanto lieti che abbia prolungato la nostra permanenza con noi".