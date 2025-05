Ufficiale Newcastle, il difensore Dan Burn rinnova fino al 2027: "Vorrei concludere qui la carriera"

Arrivato dal Brighton nel 2022, Dan Burn è ben presto diventato un idolo dei tifosi del Newcastle e nella giornata di oggi il club ha annunciato il suo rinnovo fino al 2027. Un accordo che va a coronare una stagione da incorniciare per il difensore trentatreenne, MVP nella vittoria in finale di Coppa di Lega contro il Liverpool a marzo e convocato qualche settimana dopo per la prima volta dal ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel.

"Sono felice di firmare un nuovo contratto qui", ha detto Burn dopo l'annuncio. "Sapevo che stavo entrando nel mio ultimo anno e volevo davvero assicurarmi il futuro. Ho già detto che mi piacerebbe concludere la mia carriera qui, quindi sono molto grato di aver avuto questa opportunità. Sento ancora di stare migliorando e non sento di aver ancora raggiunto il massimo. Sarà dura raggiungere il massimo in questa stagione, ma spero che potremo riuscirci nei prossimi due anni. Giocare per questo club è un sogno che si avvera e sono felice di poter continuare a farlo".

Il tecnico Eddie Howe ha aggiunto: "Dan ha avuto una stagione incredibile. È stato un elemento chiave dei nostri momenti più memorabili ed è stato giustamente premiato. È un leader che incarna l'atteggiamento e l'impegno che vogliamo e sono felice che rimarrà con noi ancora più a lungo".