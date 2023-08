Un giocatore del West Ham, visto il risicato minutaggio a cui sarebbe destinato rimanendo agli Hammers, decide di lasciare Londra. Si tratta di Flynn Downes, passato ufficialmente al Southampton con la formula del prestito.

Il centrocampista classe '99 è reduce da un'annata in cui ha messo insieme 35 presenze tra tutte le competizioni. Un buon bottino, che però non lo rende una delle prime scelte di Moyes. Per questo scende di categoria, con l'obiettivo di rientrare alla casa madre a fine anno e convincere il tecnico a puntare su di lui. Il West Ham lo ha salutato così, con un post sui propri canali social.

We can confirm that Flynn Downes has joined Southampton on a season-long loan.

Best of luck this season, Flynn! 🤝

