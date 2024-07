Southampton, ecco Downes: il centrocampista torna dal West Ham a titolo definitivo

L'ufficialità era nell'aria. Adesso è arrivato l'annuncio da parte del Southampton. I Saints hanno acquistato a titolo definitivo Flynn Downes, già nella scorsa stagione in prestito dal West Ham. Il giocatore è stato pagato 18 milioni di sterline, fra parte fissa e bonus, e tornerà quindi a vestire la maglia biancorossa nel massimo campionato inglese con un contratto che andrà in scadenza nel 2028.

Le statistiche

Il classe 1999 nell’ultima stagione ha collezionato 37 presenze fra regular season, playoff e FA Cup realizzando due gol e tre assist lasciando un segno nella promozione del Southampton in Premier League.

SAINT Flynn 🙏

We are delighted to announce the permanent signing of Flynn Downes:

— Southampton FC (@SouthamptonFC) July 16, 2024