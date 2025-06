Ufficiale Neymar non lascia casa: ha rinnovato con il Santos fino a dicembre 2025 (con opzione)

vedi letture

Diversamente da quanto desiderato inizialmente dal Santos e dalle conversazioni preliminari, che puntavano a un'estensione fino ai Mondiali 2026, Neymar Jr ha firmato il nuovo accordo con il club brasiliano fino a dicembre 2025 con possibilità di rinnovo alla scadenza. Il club ha annunciato l’intesa sui propri canali social. Come riferito da Globo Esporte, il fuoriclasse di 33 anni guadagnerà oltre 4,5 milioni di reais (700mila euro circa), con un accordo da 85 milioni di reais (13 milioni di euro) fino a dicembre 2026.

I dettagli

Un'intesa trovata con il Santos e che permette a Neymar di essere libero qualora decidesse di cambiare il proprio futuro nella prossima finestra di trasferimento. In questo modo, non sarà vincolato al Santos quando dovrà decidere cosa fare a gennaio del prossimo anno. Confermata la volontà palesata dal padre-agente del giocatore, che avrebbe ascoltato e presentato al Santos eventuali proposte di altri club anche in occasione del Mondiale per Club, ma una partenza ora, a stagione in corso, sarebbe stata vista come molto negativa per l'immagine di O'Ney.

Ora il numero 10 del Santos dovrà ritrovare davvero la condizione migliore e scendere in campo in più partite per aiutare la squadra a evitare il rischio retrocessione. Con il rinnovo fino a dicembre, Neymar avrà l’opportunità di giocare il Brasileirão fino all’ultima giornata. Con la disputa della Coppa del Mondo per Club, il torneo nazionale proseguirà infatti fino alla fine dell’anno.