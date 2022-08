Dall'Ajax al Manchester United, adesso è ufficiale e la telenovela è chiusa: Antony è un nuovo calciatore dei Red Devils. Ad annunciarlo è il club inglese: "Il Manchester United ha raggiunto un accordo con l'Ajax per il trasferimento di Antony. Il giocatore sta svolgendo le visite mediche e sono in fase di definizione i termini personali col ragazzo e il nulla osta internazionale".



An agreement has been reached for the transfer of @Antony00 🤝🔴#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 30, 2022