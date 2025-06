Ufficiale Chelsea, ecco il primo colpo estivo: arriva Delap dall'Ipswich. Sei anni di contratto

Il Chelsea ha annunciato sui propri canali ufficiali l’acquisto dall’Ipswich Town dell’attaccante Liam Delap che ha firmato un contratto con i Blues fino al 2031. Nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato anche alla Juventus in Italia, ma il Chelsea è stato più lesto di tutti ad assicurarsi le sue prestazioni.

Il classe 2003 nell’ultima stagione ha messo a segno 12 reti in 37 presenze in Premier League vincendo il premio di miglior giovane dell’anno conquistando così la chiamata del club londinese fresco di successo in Conference League. Delap, che vanta 12 presenze nell’Under 21 inglese, ritroverà Enzo Maresca come allenatore dopo l’esperienza comune nell’Under 18 del Manchester City dove segnò 24 reti in 20 presenze. Inoltre ritroverà come compagno di squadra Cole Palmer, altro prodotto del settore giovanile del City.

“Sono consapevole della statura di questo club e vedo la traiettoria che sta seguendo con questa rosa e questo allenatore. - sono state le prime parole di Delap - Sarà un posto incredibile per crescere e spero di raggiungere traguardi straordinari qui e aiutare il club a vincere altri trofei".