ufficiale Islam Slimani riparte dal Brasile. L'attaccante algerino ha firmato col Coritiba

Islam Slimani riparte dal Brasile. L'attaccante classe 1988, ex fra le altre di Anderlecht, Brest, Sporting CP, Lione, Leicester e Monaco, ha firmato un pre-contratto col club di massima divisione brasiliana ed è atteso in città nelle prossime ore. L'annuncio è arrivato poco prima della partita di ieri col Flamengo, persa in casa per 3-2.

Questo il tweet del Coxa sullo storico nazionale algerino: