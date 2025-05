Ufficiale L'Osasuna coglie un'occasione: Rosier colpo a zero dal Leganes, ha firmato fino al 2028

vedi letture

Niente Conference League l'anno prossimo a causa del Rayo Vallecano, intanto però l'Osasuna non perde tempo per programmare la rosa della prossima stagione. Infatti, come ufficializzato dal club, ha ingaggiato ufficialmente Valentin Rosier: il terzino destro francese classe 1996 ha firmato un contratto triennale e resterà dunque nella Liga, lasciando il Leganes retrocesso invece in seconda divisione spagnola.

Il comunicato ufficiale

"Il giocatore francese si unirà al club rojillo a parametro zero una volta concluso il suo contratto con il Club Deportivo Leganés.

L'Osasuna ha raggiunto un accordo con Valentin Rosier per le prossime tre stagioni. Il calciatore francese si unirà alla squadra navarrese a parametro zero, una volta concluso il suo legame contrattuale con il Club Deportivo Leganés, previsto per il prossimo 30 giugno. Il contratto concordato tra le parti avrà validità fino al termine della stagione 2027/28 e prevede una clausola rescissoria di 15.000.000 di euro in LaLiga EA Sports.

Il giocatore ha superato questa mattina le visite mediche presso la Clínica Universidad de Navarra e sarà presentato in occasione del raduno per la preparazione precampionato.

Valentin André Henri Rosier (19 agosto 1996; Montauban, Francia) arriva all’Osasuna a 28 anni, nel pieno della sua carriera, dopo essersi affermato come uno dei migliori terzini destri della LaLiga EA Sports nella stagione appena conclusa. Il difensore francese è stato uno dei pilastri del Club Deportivo Leganés, con cui ha disputato 36 partite in questa stagione.

Dopo essersi formato in diversi club della sua regione natale, l’Occitania, ha esordito nel calcio professionistico con il Rodez Aveyron, in seconda divisione francese. Da lì ha iniziato una carriera che lo ha portato a giocare con il Dijon, lo Sporting Lisbona, il Beşiktaş, il Nizza e il Leganés. Nel suo percorso ha conquistato un campionato turco, oltre alla Coppa e alla Supercoppa di Turchia. È stato anche internazionale con la nazionale francese Under 21 e ha collezionato 19 presenze nelle competizioni europee tra Champions League, Europa League e Conference League", la chiosa dell'annuncio ufficiale dell'Osasuna.