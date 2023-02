Jesse Marsch non è più l'allenatore del Leeds. La notizia era nell'aria ormai da qualche minuto, adesso è arrivata pure l'ufficialità. Lo United conferma sui propri canali che il tecnico americano è stato sollevato dall'incarico.

#LUFC can confirm head coach Jesse Marsch has been relieved of his duties

— Leeds United (@LUFC) February 6, 2023