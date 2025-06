Ufficiale Il Real Zaragoza ha un nuovo ds, è Txema Indias: "Ho voglia ed energia per questa sfida"

Il Real Zaragoza ha ufficialmente comunicato la nomina di Txema Indias come nuovo direttore sportivo del club. L’esperto dirigente basco ha firmato un contratto biennale e sarà presentato formalmente all’inizio della prossima settimana. Il dirigente ha dichiarato: "Sono molto felice di entrare a far parte di un club storico come il Real Zaragoza. Arrivo con tanta energia e voglia di affrontare questa sfida stimolante, mettendo tutto il mio impegno e lavoro in questo progetto promettente".

Le trattative tra il Zaragoza e Indias, che negli ultimi dieci anni ha operato al Leganés ottenendo due promozioni in Liga, si sono concluse principalmente lo weekend. Tuttavia, alcuni dettagli contrattuali minori hanno posticipato l’annuncio ufficiale a oggi. Il direttore generale del club, Fernando López, aveva anticipato nei giorni scorsi che il nome del nuovo direttore sportivo sarebbe stato reso noto entro 24-48 ore e così è stato.

Fernando López, ha accolto con favore il nuovo innesto, affermando: "Accogliamo un professionista di grande esperienza e competenza calcistica. Txema porta con sé una profonda conoscenza della categoria, un’etica del lavoro encomiabile e risorse preziose per il nostro settore sportivo. In sintesi, il Real Zaragoza si dota di un dirigente sportivo con una visione chiara, la voglia di far crescere il club e che ha già dimostrato impegno, fiducia e sostegno al nostro progetto."