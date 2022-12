ufficiale Niente rinnovo per Bojan Krkic, lo spagnolo saluta i giapponesi del Vissel Kobe

Bojan Krkic non proseguirà la propria esperienza con i giapponesi del Vissel Kobe. È stato lo stesso club a rendere nota la notizia con un comunicato sul sito e via social: "In vista della scadenza del contratto, è stato deciso di non rinnovare l'accordo per la stagione 2023". Il giocatore, che negli ultimi anni ha potuto giocare al fianco di Iniesta come gli era accaduto a inizio carriera nel Barcellona, prima di accasarsi brevemente alla Roma e poi al Milan, ha commentato: "Sono grato a tutti per avermi coinvolto in questo bellissimo progetto".