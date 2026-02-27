Barcellona, il vice ds Bojan Krkic: "Newcastle forte. Yamal sta arrivando ad un livello altissimo"
TUTTO mercato WEB
Bojan Krkic, ex attaccante con un passato italiano fra Roma e Milan, oggi veste i panni di vice direttore sportivo del Barcellona. Ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell'accoppiamento in Champions League col Newcastle:
"Sarà dura, tutte le partite sono di livello alto. Sappiamo che soprattutto in Inghilterra sarà dura, ma l'importante per noi è essere sempre noi stessi. Se arriveremo bene a quella partita ci crederemo".
Come va la crescita di Lamine Yamal?
"Un giocatore che sta crescendo ad un livello calcistico molto alto, è un bravissimo ragazzo a cui piace lavorare e aiutare i compagni. Ha voglia di vincere e siamo felicissimi di averlo con noi".
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Marco Conterio Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Le più lette
2 Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Atalanta in corsa su tutti i fronti. Marzo di fuoco con 7 gare in 21 giorni: l'Inter tra Bayern e Bayern
Serie B
Il Cesena deve ritrovare la vittoria, l'Empoli sfatare il tabù 'Castellani'. Con un occhio all'andata
Serie C
Tabbiani: "Scrivere la storia del Trento è motivo di orgoglio. Rigione? Lo vorrei almeno in panchina"
Pronostici
Calcio femminile