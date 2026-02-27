Barcellona, il vice ds Bojan Krkic: "Newcastle forte. Yamal sta arrivando ad un livello altissimo"

Bojan Krkic, ex attaccante con un passato italiano fra Roma e Milan, oggi veste i panni di vice direttore sportivo del Barcellona. Ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell'accoppiamento in Champions League col Newcastle:

"Sarà dura, tutte le partite sono di livello alto. Sappiamo che soprattutto in Inghilterra sarà dura, ma l'importante per noi è essere sempre noi stessi. Se arriveremo bene a quella partita ci crederemo".

Come va la crescita di Lamine Yamal?

"Un giocatore che sta crescendo ad un livello calcistico molto alto, è un bravissimo ragazzo a cui piace lavorare e aiutare i compagni. Ha voglia di vincere e siamo felicissimi di averlo con noi".