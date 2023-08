ufficiale Sei mesi dopo l'arrivo, Sarr lascia l'OL. È un nuovo giocatore del Wolfsburg

Dopo solo sei mesi in Ligue 1, Amin Sarr dice addio alla Francia e al Lione e passa in Germania, in forza al Wolfsburg. Acquistato lo scorso gennaio per oltre dodici milioni dal club francese, l'attaccante 22enne si trasferisce in Bundesliga con la formula del prestito, come annunciato dallo stesso club pochi minuti fa.

Sarr, solo un gol nelle sedici presenze disputate con l'OL lo scorso anno, avrà così l'opportunità di rilanciarsi in Germania, per confermare le grandi cose evidenziate in Olanda con la maglia dell'Heerenveen, che avevano convinto i francesi a puntare su di lui.