Serhij Stanislavovyč Rebrov, leggenda del calcio ucraino, è il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Lo ha annunciato la Federazione sui propri canali ufficiali: l'ex attaccante, che ha allenato Dinamo Kiev, Ferencvaros, Al-Ahli ed Al-Ain, ha firmato un contratto fino al 31 luglio 2026.

Serhiy Rebrov is new head coach of the National Team of Ukraine pic.twitter.com/iWQhvK4B9k

