Will Smallbone rinnova con il Southampton. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, i Saints fanno sapere che il centrocampista irlandese ha rinnovato il suo contratto fino al 2024.

#SaintsFC is delighted to announce midfielder @WSmallbone has signed a new four-year contract at St Mary’s! 😇

— Southampton FC (@SouthamptonFC) June 10, 2020