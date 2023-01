ufficiale Zurigo, dal Salisburgo ecco Roko Simic. È figlio dell'ex milanista Dario

Roko Simic, figlio dell'ex milanista Dario Simic, è un nuovo giocatore dello Zurigo. L'attaccante croato, nato nel 2003 a Milano, si è trasferito in prestito dal Salisburgo, che ne detiene il cartellino. Per lui in questa stagione anche due fugaci apparizioni in Champions League, contro Dinamo Zagabria e Chelsea. Nel giro della nazionale Under 21, ha segnato 7 reti in 14 partite con la sua selezione.