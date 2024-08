Ufficiale Mezza giornata al Cardiff, una stagione in Belgio: Roko Simic prestato al Kortrijk

vedi letture

È durata meno di 24 ore la permanenza di Roko Simic a Cardiff. L'attaccante, figlio di Dario - ex difensore del Milan -, è stato ceduto in prestito fino al termine della stagione al Kortrijk, club di prima divisione belga. I gallesi avevano ufficializzato il suo acquisto ieri per 2 milioni di euro.

Simic, classe 2003, è nato a Milano ed è cresciuto nel settore giovanile del Lokomotiva, che ha lasciato nel 2021 per trasferirsi al Salisburgo. Con gli austriaci ha giocato 54 partite realizzando 7 reti e 3 assist, ma è in Youth League che si è messo in grande evidenza, trascinando con 7 reti la squadra della Red Bull fino alla finale dell'edizione 2021/22, persa contro il Benfica.