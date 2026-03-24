Un'eredità difficile da raccogliere: Salah lascia il Liverpool dopo 9 anni di gol e trofei

La notizia dell’addio di Mohamed Salah al Liverpool segna la fine di un'era. Arrivato nell’estate 2017 dalla Roma, dove già aveva mostrato lampi di classe straordinaria, Salah ha trasformato la sua seconda occasione in Inghilterra in un trionfo personale, riscattando il periodo opaco al Chelsea e diventando una stella di caratura internazionale.

In nove stagioni, il fuoriclasse egiziano ha vinto tutto: due titoli di Premier League, la Champions League, il Mondiale per Club, la Supercoppa Europea, la FA Cup e due Carabao Cup, oltre al Community Shield. Numeri che parlano da soli, con 255 gol in 435 presenze, che lo collocano al terzo posto nella classifica dei marcatori di sempre dei Reds, e quattro Scarpe d'Oro della Premier League conquistate, oltre a decine di riconoscimenti individuali.

Salah non è stato solo statistiche e trofei: il suo impatto sulla squadra e sulla cultura del club è stato straordinario. La sua velocità, il senso del gol, la capacità di trascinare i compagni hanno trasformato il Liverpool di Klopp in una macchina devastante; anche nella Premier conquistata la scorsa stagione, con Arne Slot in panchina, Salah è stato l’indiscusso trascinatore.

L’ultimo biennio, però, è stato decisamente più complesso. Tra trattative per il rinnovo lunghissime e tensioni proprio con Slot, Salah sembra aver sentito meno l’idea di essere imprescindibile in un attacco oggi ricco di campioni strapagati. Il mitico numero 11, quasi 34enne, cerca ora una nuova esperienza, lontano dalle pressioni e dai riflettori incessanti di Anfield, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera senza rinunciare a essere protagonista.