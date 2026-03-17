USA, i convocati di Pochettino per le due amichevoli di marzo: presenti due "italiani"

Il commissario tecnico degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, ha diramato la lista dei 27 convocati per le sfide di marzo, ultimo banco di prova prima della scelta definitiva per la Coppa del Mondo 2026. La nazionale americana affronterà due test di altissimo livello ad Atlanta contro Belgio e Portogallo.

La preparazione inizierà il 22 marzo. Saranno due appuntamenti che rappresentano le ultime occasioni per convincere lo staff tecnico in vista della rassegna iridata, che si giocherà proprio negli Stati Uniti tra pochi mesi. Pochettino ha sottolineato l’importanza del momento, evidenziando il percorso costruito nell’ultimo anno e mezzo: "Abbiamo lavorato per 18 mesi nello sviluppo del gruppo per essere pronti a prendere le decisioni giuste per il Mondiale. Questa è un’altra opportunità fondamentale. Dobbiamo affrontare queste partite come se fossero già gare del Mondiale: ciò che conta davvero è che i giocatori dimostrino mentalità e impegno".

L'elenco dei convocati

Portieri: Chris Brady, Roman Celentano, Matt Freese, Matt Turner

Difensori: Max Arfsten, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty

Centrocampisti: Sebastian Berhalter, Johnny Cardoso, Weston McKennie, Aidan Morris, Gio Reyna, Cristian Roldan, Tanner Tessmann, Malik Tillman

Attaccanti: Brenden Aaronson, Patrick Agyemang, Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Tim Weah