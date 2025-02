Ufficiale Valencia, dal Porto c'è Jaime: il centrocampista arriva in prestito secco

Innesto a centrocampo per il Valencia. Il club spagnolo ha infatti annunciato l'ingaggio di Ivan Jaime, 24enne centrocampista spagnolo dal Porto. Il giocatore, si legge nella nota diramata dal sito ufficiale del club, ha raggiunto la sua nuova destinazione con la formula del prestito secco fino a giugno.

"Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con l'FC Porto per l'acquisto di Iván Jaime. Il calciatore 24enne originario del Malaga (26/09/2000) arriva in prestito fino al termine della stagione e il Club avrà un'opzione di acquisto. Iván Jaime è un centrocampista dinamico che può giocare sia al centro del campo che su entrambe le fasce. Si distingue per la sua capacità di cambiare ritmo, di collegarsi, di guidare con velocità e la sua versatilità gli consente di distribuire il gioco e di generare pericolo da diverse posizioni.

Formatosi nel settore giovanile del Málaga CF, ha trascorso praticamente tutta la sua carriera professionistica in Portogallo, Paese in cui ha indossato le maglie dell'FC Famalicão e dell'FC Porto dal suo arrivo nel 2020. Il nuovo giocatore del Valencia CF si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra il prima possibile e verrà presentato alla stampa martedì 4 febbraio alle 13:00, presso il Media Center della Ciutat Esportiva de Paterna".