Ufficiale Valencia, Ron Gourlay nuovo CEO. Tornerà a lavorare insieme a mister Corberan

vedi letture

Il Valencia ha annunciato la nomina di Ron Gourlay a nuovo CEO del club. Ecco il comunicato: "Si tratta di un passo strategico fondamentale per raggiungere l'obiettivo di tornare nell'élite del calcio europeo sotto la presidenza di Kiat Lim.

Ron Gourlay vanta oltre due decenni di esperienza ai massimi livelli del calcio, avendo ricoperto posizioni dirigenziali in club prestigiosi come il Manchester United, il Chelsea FC, il West Bromwich Albion e l'Al-Ahli FC. Il suo background comprende una vasta esperienza nelle operazioni di football, nello sviluppo della rosa e nella trasformazione strategica. Vale la pena sottolineare che nominò Carlos Corberán allenatore del West Bromwich Albion, una decisione che cambiò radicalmente la traiettoria del club e stabilì uno stretto rapporto professionale tra i due. Ora si riunirà a Corberán al Valencia CF.

Questa nomina sottolinea la strategia del Valencia CF di riportare il club alla sua posizione storica tra l'élite del calcio europeo, con una leadership dinamica già in atto: la presidenza lungimirante di Lim e la sua vasta rete di contatti, insieme ai decenni di esperienza di Gourlay nella gestione del calcio. In questa nuova fase, Gourlay si riunirà a Carlos Corberán, dopo una precedente partnership di successo. La loro armonia, la loro visione condivisa e la loro leadership costituiranno una solida base per spingere il Valencia CF verso la crescita e il successo che i nostri tifosi meritano.

Questa decisione rientra nella strategia a lungo termine guidata dal Presidente Kiat Lim, volta a rafforzare la struttura sportiva del Club e ad attuare un modello di gestione moderno e orientato ai risultati".