Ufficiale Tottenham, tris di addii: Reguilon, Forster e Whiteman lasciano il club da parametri zero

Tempo di ristrutturazione della rosa per i campioni di Europa League. Il Tottenham infatti, oltre agli annunci inerenti a Werner, Danso e Hojbjerg ha salutato per l'ultima volta tre giocatori della rosa di Ange Postecoglou: l'estremo difensore di 37 anni Fraser Forster, il terzino sinistro spagnolo Sergio Reguilon e l'ormai ex portiere del vivaio Alfie Whiteman. Tutti erano in via di scadenza (30 giugno) e il club ha deciso di non estendere i loro contratti, trasformandoli dunque in free agent appetibili per chiunque vorrà.

Comunicato ufficiale

"Possiamo confermare le partenze di Fraser Forster, Sergio Reguilon e Alfie Whiteman al termine dei loro contratti,

Il portiere esperto Fraser si è unito a noi nell’estate del 2022 dopo diversi anni al Southampton. Nella stagione appena conclusa ha disputato 13 partite, comprese quattro nelle fasi iniziali del nostro successo in Europa League, portando il totale delle sue presenze con la nostra maglia a 34.

Il terzino sinistro Sergio è arrivato nel 2020 e ha giocato da titolare nella finale della Carabao Cup 2021 contro il Manchester City. Dopo due stagioni da titolare, ha trascorso periodi in prestito all’Atletico Madrid, al Manchester United e al Brentford, prima di tornare da noi nella stagione appena conclusa, in cui ha collezionato altre sei presenze, portando il suo totale a 73 presenze e due gol.

Il portiere cresciuto nel vivaio Alfie è passato attraverso il nostro settore giovanile prima di approdare in prima squadra. È apparso per la prima volta in panchina nel 2017 e ha esordito in prima squadra in una vittoria in UEFA Europa League contro il Ludogorets al Tottenham Hotspur Stadium nel novembre 2020. Oltre alla sua unica presenza con la nostra maglia, ha avuto due esperienze in prestito con la squadra svedese Degerfors IF nel 2021 e nel 2022, contribuendo a evitare la retrocessione dall’Allsvenskan in entrambe le occasioni.

Ringraziamo Fraser, Sergio e Alfie per il loro contributo e auguriamo loro il meglio per il futuro", la chiosa del club inglese.