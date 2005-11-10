Ufficiale Wesley Gasolina torna in Europa e riparte dal Portogallo. L'ex Juve firma col Nacional

Il Nacional rinforza la corsia destra con un innesto di esperienza internazionale. Il club portoghese ha infatti ufficializzato l'ingaggio del terzino destro brasiliano Wesley Gasolina, nome completo Wesley David de Oliveira Andrade, che ha sottoscritto un contratto biennale e farà parte della rosa per le prossime due stagioni.

Classe 2000, Wesley arriva dall'Avaí, formazione della Serie B brasiliana, ma alle spalle può già vantare un percorso che lo ha portato a confrontarsi con realtà di primo piano sia in Europa sia in Sud America. Cresciuto calcisticamente in Brasile, il difensore ha infatti vissuto esperienze con la Juventus, l'Hellas Verona, gli svizzeri del Sion e il Cruzeiro, costruendosi un bagaglio importante sotto il profilo tecnico e tattico.

Il Nacional punta sulle sue qualità atletiche, sulla spinta offensiva e sulla capacità di interpretare entrambe le fasi di gioco, caratteristiche che lo hanno reso uno dei profili individuati dalla dirigenza per rafforzare la squadra in vista della nuova stagione. Il giocatore ha già raggiunto i nuovi compagni nel ritiro precampionato in corso a Lousada, dove ha iniziato a lavorare agli ordini dello staff tecnico per inserirsi il più rapidamente possibile nei meccanismi della squadra.

Per la sua nuova avventura con il Nacional, Wesley Gasolina indosserà la maglia numero 52. Nel comunicato ufficiale del club non sono state riportate dichiarazioni del calciatore né della società.