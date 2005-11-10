Ufficiale Nuova avventura per Daka: dopo 5 anni lascia Leicester e si trasferisce ad Amburgo

L'Amburgo rinforza il proprio reparto offensivo con un acquisto di esperienza internazionale. Il club tedesco ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Patson Daka, che lascia il Leicester dopo cinque stagioni. Il centravanti zambiano, che ha firmato per un anno più uno opzionale, indosserà la maglia numero 27.

Dopo aver sostenuto le visite mediche in Germania, Daka ha raggiunto il ritiro della squadra in Austria, dove ha messo nero su bianco l'accordo con il club, molto soddisfatto per l'accordo raggiunto. La direttrice sportiva Kathleen Krüger ha spiegato: "Con Patson abbiamo preso esattamente il centravanti che stavamo cercando. È un giocatore che lavora tantissimo sia con il pallone sia senza, mette sempre la squadra al primo posto e porta con sé una grande esperienza internazionale. Siamo convinti che abbia le qualità per fare subito la differenza e siamo felici di accoglierlo all'Amburgo".

Nato a Kafue, in Zambia, il 9 ottobre 1998, Daka ha iniziato la carriera con i Nchanga Rangers, prima di trasferirsi nel 2017 in Austria al Liefering. Nello stesso anno ha conquistato la UEFA Youth League con l'Under 19 del Salisburgo, club con cui si è poi consacrato realizzando 68 gol in 125 presenze, vincendo quattro campionati austriaci consecutivi e tre Coppe d'Austria. Nella stagione 2020/21 è stato capocannoniere della Bundesliga austriaca con 27 reti, venendo eletto anche miglior giocatore del campionato.

Le prestazioni in Austria gli sono valse il trasferimento al Leicester nell'estate del 2021. In Inghilterra è entrato nella storia diventando il primo calciatore zambiano a segnare in Premier League e pochi giorni più tardi ha realizzato uno storico poker contro lo Spartak Mosca in Europa League, impresa che un giocatore del Leicester non compiva dal 1958. Con le Foxes ha collezionato 76 presenze in Premier League, oltre a 15 in Europa League e 10 in Champions League.

Anche il nuovo attaccante dell'Amburgo ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura: "Sono davvero felice di essere qui e non vedo l'ora di iniziare. Sono un giocatore passionale ed energico, il mio compito è segnare gol e credo di poter aiutare la squadra proprio in questo. Ho visto alcune partite dell'Amburgo e mi è piaciuto molto quello che ho osservato. È una squadra entusiasmante e fin dal primo contatto ho percepito un autentico spirito di famiglia. Tutto mi è sembrato perfetto e per questo la decisione è stata molto semplice".