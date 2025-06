Ufficiale West Ham, in cinque lasceranno il club il 30 giugno: in attesa la situazione di Antonio

Il West Ham ha annunciato i giocatori che al termine di questo mese lasceranno il club e andranno quindi in scadenza di contratto:

"Come precedentemente annunciato - si legge nel comunicato diramato dal club - quattro giocatori della prima squadra – Aaron Cresswell, Łukasz Fabiański, Vladimír Coufal e Danny Ings – lasceranno formalmente il club alla scadenza dei rispettivi contratti, il 30 giugno. Anche il difensore della nazionale francese Kurt Zouma, che ha fatto parte della squadra vincitrice della UEFA Europa Conference League 2023, lascerà formalmente il club alla fine di questo mese. Il trentenne, attualmente in prestito all'Al-Orobah FC nella Saudi Pro League, lascerà il club dopo quattro anni, durante i quali ha collezionato 103 presenze, segnato sei gol e guidato la squadra come capitano nella stagione 2023/24. Il West Ham United desidera riconoscere il contributo di Kurt al nostro storico successo europeo e ringraziarlo per il suo impegno e il duro lavoro con le maglie Claret e Blue".

Da decifrare invece la situazione legata a Michail Antonio, in seguito al grave incidente dello scorso dicembre. Il club annuncia come "non ci saranno decisioni formali né annunci sul suo futuro fino a quando non sarà ritenuto opportuno. Tuttavia, poiché anche il suo attuale contratto scadrà il 30 giugno, ai fini della procedura di selezione per la Premier League al termine della stagione 2024/25, Michail sarà inserito nella lista dei giocatori a parametro zero. Come giocatore di lunga data, molto rispettato e membro molto amato della famiglia del West Ham, la priorità assoluta del Club in questo momento è supportare personalmente Michail nel suo percorso per tornare a giocare ai massimi livelli".