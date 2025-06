Ufficiale West Ham, annunciata la cessione di Todibo e gli addi a fine prestito di Ferguson e Soler

Con un comunicato ufficiale condiviso tramite i propri canali social, il West Ham ha annunciato tre notizie ufficiose che di fatto sono state confermate. Si tratta dei ritorni di Evan Ferguson e Carlos Soler rispettivamente al Brighton e al Paris Saint Germain al termine del periodo in prestito e, come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, dell’acquisto a titolo definitivo di Jean Claire Todibo dal Nizza per 39 milioni.

Di seguito il comunicato ufficiale:

“Confermiamo che Jean Claire Todibo completerà il trasferimento a titolo definito dal Nizza in data 1 Luglio. Nel frattempo Carlos Soler e Evan Ferguson faranno ritorno ai rispettivi club di appartenenza alla fine del loro periodo in prestito. Ci teniamo ad augurare loro ogni successo per il futuro”.

Todibo è dunque pronto a giocarsi le proprie carte ancora in Inghilterra, dove sarà chiamato a rialzarsi dopo una stagione in realtà non esaltante a livello personale, ma neanche a livello di squadra, con gli hammers che hanno chiuso al quattordicesimo posto in Premier League. Per Soler invece ritorno a Parigi dopo aver passato l’intera stagione in Inghilterra senza brillare. Stesso identico destino per il classe 2004 Evan Ferguson, che invece era arrivato a Gennaio dal Brighton. Per lui appena 1 gol in 21 presenze.