Ufficiale Xabi Alonso lascerà il Bayer Leverkusen a fine stagione. Lo attende il Real Madrid

vedi letture

Dopo più di due anni e mezzo trascorsi insieme, il Bayer Leverkusen e l'allenatore Xabi Alonso si separeranno. "I campioni di Germania del 2024, vincitori della Coppa e della Supercoppa, hanno assecondato la volontà dello spagnolo di recedere dal contratto, originariamente valido fino all'estate del 2026, subito dopo la fine di questa stagione. A tempo debito il Bayer 04 annuncerà il suo successore come capo allenatore".

Con questo comunicato, il Bayer Leverkusen ha dato la notizia attesa. "Insieme a Xabi Alonso abbiamo scritto una storia di successo mai vista prima nel calcio tedesco, semplicemente vincendo il campionato senza perdere una sola partita", afferma Werner Wenning, presidente del comitato degli azionisti del Bayer 04. "Come allenatore, è sempre stato un ambasciatore eccezionale, sia per il nostro club che per l'intera Bundesliga. Siamo molto grati a Xabi Alonso per questo".

Fernando Carro, CEO del Bayer 04, sottolinea la reputazione sportiva che il club si è guadagnato a livello nazionale e internazionale nelle ultime due stagioni e mezzo: "I successi ottenuti sotto la guida di Xabi Alonso hanno garantito al Bayer 04 un riconoscimento duraturo nel mondo del calcio. Portare il trofeo del campionato a Leverkusen da imbattuto, così come la vittoria della Coppa di Germania, raggiungere la finale di Europa League e vincere la Supercoppa: ne siamo molto orgogliosi".

Il direttore sportivo Simon Rolfes descrive l'era Alonso come una "pietra miliare nello sviluppo del Bayer 04 Leverkusen. Insieme a Xabi, abbiamo creato una squadra che ha impressionato l'intero mondo del calcio per la sua qualità sportiva e la sua mentalità. Siamo orgogliosi dei grandi progressi del club e della sua posizione attuale e auguriamo a Xabi tutto il meglio per i suoi impegni futuri. Sono sicuro che i nostri cammini si incroceranno più spesso".

La partenza da Leverkusen segna la fine del favoloso primo capitolo della carriera di allenatore professionista di Alonso: "Ho un enorme debito di gratitudine nei confronti del Bayer 04 Leverkusen, dei miei giocatori e dello staff, di tutti i dipendenti del club e, non ultimi, dei fantastici tifosi. Il nostro successo è stato il risultato di uno straordinario lavoro di squadra", ha sottolineato l'ex centrocampista. "Questo club, che ha riposto in me una fiducia straordinaria, meritava davvero di vincere il campionato tedesco per la prima volta. I miei ringraziamenti e il mio affetto vanno a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo trionfo, compresa la vittoria della Coppa a Berlino", ha dichiarato Alonso. "Il Bayer 04 è pronto per il futuro. Il percorso positivo continuerà e lo seguirò con interesse."