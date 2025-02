Ufficiale Rinforzo dagli Stati Uniti per il Sassuolo: tesserata la centrocampista Doms

Nuovo innesto per il Sassuolo in vista della Poule Salvezza in Serie A Femminile. Il club neroverde ha annunciato l'arrivo di una centrocampista dal Bay FC, club che milita nella massima serie calcistica statunitense. Questo il comunicato:

"L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica ufficialmente l’acquisto, a titolo definitivo, di Maya Doms.

La statunitense, classe 2001, che nella scorsa stagione tra le fila del Bay FC ha militato in National Women’s Soccer League, arriva come rinforzo per il centrocampo neroverde.

Benvenuta, Maya".