Ufficiale Ecco chi allenerà Giraldez dalla prossima estate: si tratta del Washington Spirit

Nelle scorse settimane il Barcellona aveva annunciato l’addio a fine stagione del tecnico Jonatan Giraldez, che nella passata stagione ha conquistato il Triplete e in questa è in corsa per tutti e tre gli obiettivi principali. Per lo spagnolo si parlava di un futuro negli Stati Uniti e oggi si è scoperto il club che guiderà dalla prossima estate.

Si tratta del Washington Spirit della magnate Michele Kang (che è proprietaria anche del Lione Femminile in Francia e del London City Lionesses in Inghilterra) che ha accolto così l’allenatore: “Abbiamo condotto un’ampia ricerca globale basata sui dati e abbiamo scoperto che Jona è la scelta migliore per guidare le nostre calciatrici. Il suo impegno per raggiungere l’eccellenza e le alte prestazioni non è secondo a nessuno e i risultati parlano da soli. Siamo grati per la sua decisione di unirsi a noi e siamo certi che ci aiuterà a raggiungere lo step successivo”.

“Sono molto entusiasta dell’opportunità di guidare la squadra e di entrare a far parte della famiglia Washington Spirit. È un grande onore e una grande responsabilità contribuire a portare il club al livello successivo, quindi dedicherò il mio cuore e la mia anima a rendere tutti coloro che fanno parte della squadra orgogliosi e partecipi di qualcosa di grande. - ha detto Giráldez come si legge sul sito del club statunitense - Voglio davvero ringraziare Michele e Mark per l'opportunità che è stata data a me e alla mia famiglia. Non vedo l’ora di incontrare presto lo staff, i giocatori e i fan a Washington DC”.