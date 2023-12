ufficiale Barça Femenì, saluta il tecnico del Triplete. Giraldez via a fine stagione

vedi letture

Era nell’aria da qualche giorno, ma ora c’è anche l’ufficialità: Jonatan Giraldez non sarà l’allenatore del Barcellona Femminile nella prossima stagione. Lo ha annunciato lo stesso tecnico spiegando di aver ricevuto la proposta per rinnovare il suo accordo fino al 2026 decidendo però di declinarla e cambiare panchina dopo tre anni ricchi di successi.

“Ho comunicato alla società che non ho intenzione di rinnovare il contratto, volevo che avessero il tempo per organizzarsi e trovare il miglior tecnico possibile. Venerdì scorso ho informato giocatrici e staff della mia decisione. - continua Giraldez come si legge sul sito del club catalano – Ho un rapporto magnifico con tutto l’ambiente, sono molto felice di essere qui e lo considero un privilegio. Spero che questi mesi che restano siano i migliori. Vogliamo vincere tutti i titoli. Per ora il momento più bello è la finale di Champions League. Otto giorni prima era diventato padre e tornavamo a Eindhoven. È stato il momento più speciale della mia vita."

Giraldez era approdato al Barcellona nel 2019 come vice di Lluis Cortes, vincendo Liga e Copa de la Reina, mentre dal 2021 è primo allenatore del Barcellona Femminile con cui ha vinto due volte il campionato, un’altra Copa de la Reina due Supercoppa di Spagna e una Women’s Champions League conquistando uno storico Triplete nella passata stagione. In questa è in corsa su tutti i fronti.

Il futuro di Giraldez sarà probabilmente negli Stati Uniti con diversi club della NWSL che lo stanno corteggiando da diverso tempo.